В феврале Индия обсудит с Мальдивами сроки вывода своих военных с островов

Мале рассчитывает, что индийские военные покинут островную республику до парламентских выборов 17 марта

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Индия планирует обсудить в феврале с Мальдивами сроки вывода своих военнослужащих с территории островной республики. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

В следующем месяце, по данным издания, состоятся индийско-мальдивские переговоры в рамках специально созданной группы высокого уровня. На них индийская сторона намерена обозначить, будут ли выведены ее военные с Мальдив к 15 марта, как об этом ранее попросили в Мале. Мальдивы рассчитывают, что индийские военные покинут островную республику до выборов в парламент, которые запланированы там на 17 марта.

На Мальдивах находятся от 77 до 88 индийских военнослужащих. Они, в частности, занимаются обслуживанием двух вертолетов Dhruv и одного самолета Dornier 228 индийского производства, а также морского патрульного судна. Как заявлял МИД Индии, эта техника используется в гуманитарных целях - для помощи местному населению.

14 января Нью-Дели и Мале провели первое заседание группы высокого уровня, на котором, как указывало индийское внешнеполитическое ведомство, обсуждалось "взаимоприемлемое решение" для продолжения воздушных операций гуманитарного характера, которые проводят на островах военные из Индии. Мальдивская газета Sun Online со ссылкой на помощника по государственной политике администрации президента Мальдив Абдуллу Назима Ибрагима тогда сообщила, что республика попросила Индию вывести своих военных с территории островов к 15 марта.

Индия и Мальдивы сотрудничают в оборонной сфере с 1988 года, когда индийская армия по запросу президента Момуна Абдулы Гаюма помогла ему справиться с попыткой свержения со стороны группировки "Тигры освобождения "Тамил илама". Это сотрудничество, которое включало обучение, передачу техники и оружия, строительство объектов, пользовалось поддержкой всех политиков Мальдив до 2017-2018 годов, когда президент Абдулла Ямин начал развивать экономическое сотрудничество с КНР. Действующий президент Мальдив Мохамед Муиззу в своей предвыборной кампании обещал вывести индийских военных с территории островной республики.