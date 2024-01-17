В Белоруссии началась проверка танкового батальона бригады Западного командования

В Минобороны страны сообщили, что планируют оценить готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению и состояние вооружения, военной и специальной техники к последующему применению

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии проходит по распоряжению Минобороны страны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"В соответствии с распоряжением начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича началась проверка танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - отметили в Минобороны.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в ходе проверки планируется оценить "готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению и состояние вооружения, военной и специальной техники к последующему применению".