В Германии рассчитывают на формирование бригады Бундесвера в Литве добровольцами

Но при необходимости военные могут получить приказ о передислокации в страну, заявил генерал-майор Рупрехт фон Бутлер

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Командование Бундесвера рассчитывает на то, что бригада ВС ФРГ, которая будет дислоцирована в Литве, сформируется за счет военнослужащих-добровольцев. Об этом в интервью агентству BNS сообщил командующий 10-й дивизией Бундесвера, ответственной за комплектацию бригады, генерал-майор Рупрехт фон Бутлер.

"Военному человеку может быть отдан приказ, и он поедет туда, куда его посылают, в том числе в Литву, но не думаю, что к этому придется прибегнуть, - приводятся в сообщении агентства его слова. - У нас много тех, кто добровольно согласен продолжить службу в Литве. Этим надо воспользоваться".

В середине декабря министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению бригады Бундесвера на литовской территории. Во второй половине 2024 года партнеры намерены подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. После этого начнется переброска подразделений. В полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.

"Очень важно, что Германия направляет бригаду в полном составе. Мы прибудем со всей техникой, необходимым оборудованием, персоналом на 100%", - сказал генерал-майор.

Основу бригады составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон.