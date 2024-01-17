Эквадор нуждается в помощи США и Европы в борьбе с наркотерроризмом

Нужно содействие тех стран, которые становятся пунктом назначения для наркотиков, заявил президент Даниэль Нобоа

ГАВАНА, 17 января. /ТАСС/. Эквадору необходима помощь США и Европы в борьбе с наркотерроризмом. Об этом заявил президент республики Даниэль Нобоа в эфире телеканала Univision.

"Наркотики оказываются в итоге по большей части в США и Европе. Нужна помощь со стороны тех стран, которые становятся для них конечным пунктом назначения. Это важно, чтобы обеспечить безопасность", - сказал он. Нобоа добавил, что "насилие, которое несет в себе наркотерроризм", сказывается сильнее всего на населении.

По мнению президента, для обеспечения внутренней безопасности в стране и поддержания контроля необходимо в том числе постоянное присутствие военных в тюрьмах. Кроме того, Нобоа выступил за ужесточение контроля за каналами финансирования преступных группировок. "Мы должны быть более внимательными <...>, чтобы следить за тем, чтобы группы, которые продолжают сеять террор в обществе, не получали финансирование", - добавил президент Эквадора.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. Вооруженные силы и полиция Эквадора задержали 1 327 человек после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах. Силовики изъяли почти 500 единиц огнестрельного оружия, примерно столько же бомб и более 5 тонн наркотических веществ.