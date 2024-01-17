Премьер Малайзии отправил Гутерришу открытку с призывом принять Палестину в ООН

Анвар Ибрагим выразил надежду на то, что искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание генсека организации

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу открытку с призывом принять Палестину в организацию в качестве государства-члена.

"Сегодня утром я и министры подписали и отправили специальную открытку на имя генсека ООН Антониу Гутерриша. В этой открытке выражены призыв малайзийского народа к ООН принять Палестину в качестве государства-члена и требование немедленно прекратить насилие и жестокость в отношении палестинцев со стороны израильского режима. Эта специальная открытка будет доставлена в ООН через постпреда Малайзии. Надеюсь, искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание Гутерриша", - написал Ибрагим на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он также отметил, что жители Малайзии смогут принять участие в отправке подобных специальных открыток генсеку ООН, купив их в почтовых отделениях начиная с завтрашнего дня.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.