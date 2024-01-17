На Украине заочно осудят девятерых бойцов "Беркута" по делу о стрельбе на "майдане"

Как уточнили в офисе генпрокурора Украины, дело в суде рассмотрят по специальной заочной процедуре

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт против девятерых сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуроры офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении девяти милиционеров роты специального назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемым инкриминируют умышленное убийство двух и более людей, совершение террористического акта, похищение табельного огнестрельного оружия, незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, а также превышение служебных полномочий. Уточняется, что дело в суде будет рассмотрено по специальной заочной процедуре, поскольку они находятся за пределами Украины.

В декабре 2023 года на Украине закрыли дело по обвинению двух бойцов "Беркута" в разгоне акции протеста на "майдане" в ноябре 2013 года из-за истечения сроков давности. Согласно информации генпрокуратуры, всего в судах рассматривается 150 дел в отношении порядка 300 человек о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, из них 70 дел находятся на стадии досудебного следствия.