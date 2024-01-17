Трюдо считает, что возможное переизбрание Трампа осложнит отношения США с Канадой

Премьер-министр Канады заявил, что перед американцами стоит выбор между "заинтересованностью в будущем" и "ностальгическим возвращением" к популизму

ОТТАВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США откатом назад, который осложнит американо-канадские отношения.

"В первый раз это было нелегко, и если будет второй его срок, то тоже будет нелегко", - сказал премьер на мероприятии, организованном Торговой палатой Монреаля. Его слова приводит газета Montreal Gazette.

Премьер отметил, что работать с любым американским лидером, даже с экс-президентом США Бараком Обамой и нынешним главой государства Джо Байденом, с которыми у них много общего, "всегда серьезный вызов". По мнению Трюдо, перед американцами стоит выбор между "заинтересованностью в будущем" и "ностальгическим возвращением" к популизму.

По словам премьера, в свой первый срок Трамп, сторонник протекционистских мер, стремился ликвидировать канадскую систему управления поставками и разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Трюдо провел много времени в республиканских штатах США, напоминая губернаторам, что возведение экономических барьеров между странами только навредит им, так как Канада - первый или второй по величине экспортный рынок США.

"Главная обязанность любого премьер-министра - защита канадских интересов от американских. И нам удалось это сделать. Мы будем готовы к решению, которое американцы примут в ноябре", - добавил глава канадского правительства.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.