В Венгрии заявили, что настроены на оказание помощи Украине

Президент Каталин Новак также отметила, что Россия не победит в конфликте, который можно разрешить только мирным путем

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Венгрия настроена на оказание помощи Украине и будет предоставлять содействие соседней стране, охваченной вооруженным конфликтом. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава государства приняла участие в дискуссии "Защищая единой фронт Европы", которая свелась к обсуждению украинского конфликта. Отвечая на вопрос по поводу возражений Венгрии относительно выделения Украине из бюджета Евросоюза €50 млрд на период до 2027 года, Новак сказала: "Мы должны помогать Украине, и я уверена, что мы будем ей помогать".

У президента Венгрии поинтересовались также, считает ли она, что Украина сможет победить в продолжающемся сейчас вооруженном конфликте. "Я считаю, что Россия не сможет в нем победить", - ответила Новак. Она также напомнила, что Венгрия с самого начала этого конфликта осудила действия России, охарактеризовав их как "агрессию" против соседней страны.

Новак подчеркнула, что украинский конфликт не может быть разрешен на поле боя и его урегулирование может быть достигнуто только мирным путем.

В европейской прессе ранее появились сообщения о том, что Будапешт и Брюссель могут достичь компромисса по этому поводу к саммиту ЕС, который состоится 1 февраля. Принимавший участие в дискуссии в Давосе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что "решение будет найдено".

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения россиянам.