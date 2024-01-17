США и Тайвань подписали контракт на обслуживание ракет ЗРК Patriot

Сумма договора составила около $24,51 млн

ГОНКОНГ, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня и Американский институт на острове (де-факто является посольством США) подписали контракт на техническое обслуживание ракет для комплексов ЗРК Patriot. Об этом сообщила тайваньская газета Liberty Times.

По ее данным, сумма контракта составила 772,1 млн новых тайваньских долларов (около $24,51 млн). В рамках контракта, который должен быть завершен к декабрю 2027 года, США должны предоставить "услуги по оказанию технической помощи по ракетным системам". Они будут предоставляться в городе Синьбэй в районе Тайшань, где расположено командование противовоздушной и противоракетной обороны ВВС Тайваня.

Как отмечает газета, ожидается, что американский оборонно-промышленный концерн Lockheed Martin направит технических специалистов для выполнения условий контракта. Издание подчеркивает, что остается неясным, идет ли речь о стоящих на вооружении ВВС Тайваня ЗРК Patriot PAC-3 или новых усовершенствованных ракетах MSE, поставки которых ожидаются в ближайшие годы.

В настоящее время у Тайваня на вооружении стоят девять батарей ЗРК Patriot PAC-3, которые прикрывают Тайбэй, порт Гаосюн и другие ключевые объекты и военные базы.

В декабре 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США намерены поставить на Тайвань около 100 модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot с увеличенными максимальной высотой поражения цели и радиусом действия. По его данным, партия также должна включать радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка 882 млн долларов.

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, поставки будут осуществляться несколькими партиями в 2025-2026 годах.