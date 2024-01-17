Генштаб польской армии проанализирует все решения бывшего министра обороны Блащака

Многие из них являются спорными, заявил замминистра нацобороны Польши Цезарий Томчик

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральный штаб польской армии готовит анализ всех решений, принятых бывшим главой оборонного ведомства Мариушем Блащаком (2018 - 2023). Об этом со ссылкой на заместителя министра национальной обороны Польши Цезария Томчика сообщает радиостанция Polskie Radio.

"Мы готовимся рассмотреть решения бывшего главы Минобороны Мариуша Блащака, многие из которых спорны", - цитирует Томчика радиостанция. "Отчет готовится в сотрудничестве с Генеральным штабом и с отдельными заместителями министра [обороны]", - сказал далее Томчик, добавив, что детали "будут известны уже скоро".

Замминистра не указал, какие именно решения Блащака будут пересмотрены. По его словам, "дело заключается не в деньгах", поскольку новый госбюджет предусматривает повышение окладов контрактников и гражданских служащих польской армии на 20%.

В 2022 году Минобороны Польши подписало контракт с Южной Кореей о поставке 230 реактивных систем залпового огня, 980 танков, 648 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Стоимость сделки оцениваются в 12,4 млрд долларов.