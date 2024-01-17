Зампред ЕП призвал Европу стать независимее от США на случай переизбрания Трампа

По словам Катарины Барлей, "ЕС должен в большей степени быть самостоятельным в политике безопасности"

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей считает, что Европа должна стремиться к большей независимости от США в политике безопасности в свете возможного переизбрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.

Как отметила зампредседателя в интервью медиагруппе Funke, время правления Трампа показало Европе, что она должна стать стратегически более независимой от США. По ее словам, "ЕС должен в большей степени быть самостоятельным в политике безопасности".

"Уже сейчас целью должны быть совместные закупки и производство военных товаров. США - важнейший поставщик оружия на Украину. Если Трамп откажется от Европы, ЕС необходимо быть способным действовать", - полагает зампред ЕП.

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.