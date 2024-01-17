ЕС приступил к формированию программы переговоров с Украиной о вступлении

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС также сам нуждается в реформах для "расширения до 30 с лишним государств - членов"

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Европейский союз начал формировать программу переговоров с Киевом о вступлении Украины в сообщество. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"В рамках подготовки к переговорам о присоединении [Украины к ЕС] мы начинаем процесс проверки [украинского законодательства] и формируем программу переговоров", - отметила она.

По ее словам, ЕС также сам нуждается в реформах для "расширения до 30 с лишним государств - членов".

В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. При этом лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля.