Блинкен заявил о готовности арабских стран выстраивать отношения с Израилем

Эти страны вместе с США убеждены в необходимости создания палестинского государства, подчеркнул госсекретарь

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Арабские государства на Ближнем Востоке и за его пределами готовы выстраивать отношения с Израилем, чего ранее не было. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Арабские страны и мусульманские государства даже за пределами [Ближневосточного] региона готовы выстраивать отношения с Израилем с точки зрения его интеграции, нормализации, безопасности, что они не делали ранее. [Они готовы] давать необходимые заверения, обязательства, гарантии", - указал шеф американской дипломатии.

По его словам, все эти страны, как и США, убеждены, что решение конфликта должно включать создание палестинского государства и реформу палестинского руководства, поскольку без этого "интеграция невозможна".

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также ряда арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что шеф американской дипломатии намеревался обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.