Президент Венгрии заявил, что ЕС и НАТО не должны втянуть в военные действия на Украине

Урегулирования конфликта необходимо добиваться за столом переговоров, отметила Каталин Новак

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО должны избежать вовлеченности в боевые действия на Украине и не допустить эскалации конфликта в этой стране. Такое мнение выразила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Она приняла участие в дискуссии "Защищая единый фронт Европы", в ходе которой были затронуты конфликт на Украине и конфронтация между Россией и Североатлантическим альянсом.

"Я хотела бы подчеркнуть, что ни НАТО, ни Европейский союз не находятся в состоянии войны. Мы должны избежать их втягивания в военные действия и эскалации конфликта. Нам следует поддерживать Украину в ее борьбе, в защите своей территории, но мы также находимся в тяжелой ситуации, и мы должны обеспечить мир и безопасность в своей стране", - сказала Новак, упомянув, что является матерью трех детей.

Она изложила позицию Венгрии, согласно которой конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и его урегулирования необходимо добиваться за столом переговоров.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал свыше 2,8 тысячи руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов более чем из 120 стран. Россия не представлена на нынешней встрече, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашение.