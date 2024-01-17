ХАМАС потребовало от Израиля не проверять медицинские грузы на въезде в сектор Газа

Израиль и палестинское движение при посредничестве Катара и Франции ранее достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выдвинуло требование, чтобы израильская армия не проверяла грузовики с медикаментами, которые будут поступать в сектор Газа в рамках заключенного ранее соглашения. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

"Красный Крест подал заявку на обеспечение медикаментами военнопленных ХАМАС <...>. Мы поставили ряд условий: за каждую упаковку лекарств [для заложников] - тысяча [упаковок] для нашего народа; поставка лекарств через страну, которой мы доверяем; <...> предотвращение проверок израильской армией поставок медикаментов", - говорится в заявлении Марзука в X (ранее Twitter).

16 января Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Соглашение предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в палестинском анклаве, включая наиболее пострадавшие районы, в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в секторе Газа заложникам.

В среду два транспортных самолета Военно-воздушных сил Катара доставят медикаменты и гуманитарную помощь в город Эль-Ариш, откуда они будут переправлены в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.