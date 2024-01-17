Индия заявила, что будет сотрудничать с РФ на основе своего опыта

Любой разговор с Москвой не станет основываться на взаимодействии других стран с ней, отметил глава МИД Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Индия будет сотрудничать с Россией, основываясь на своем опыте, который был в основном положительным, а не на опыте других стран. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.

По его словам, которые приводит телеканал News18, Индия несколько лет находится под давлением в том, что касается отношений с Россией. "Мы выстояли на этом пути, преимущественно стратегически. Я говорю: "Люди, просто посмотрите на карту, на эту огромную территорию [России]", - отметил Джайшанкар.

"Понятно, почему Россия и Индия тесно сотрудничают. В конечном счете, любой разговор, который мы будем вести с Россией, будет основан на нашем опыте, а не на опыте других людей. А этот опыт был в основном положительным", - подчеркнул глава индийского внешнеполитического ведомства.

В конце декабря 2023 года Джайшанкар совершил визит в Москву. По его итогам МИД Индии опубликовал заявление, в котором отмечалось, что визит индийского министра позволил рассмотреть текущее двустороннее сотрудничество и пути дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. В Нью-Дели подчеркнули, что отношения между Индией и РФ остаются крепкими и стабильными.

Джайшанкар посещал Москву и Санкт-Петербург.

В российской столице он был принят президентом Владимиром Путиным, провел переговоры с вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Индийский министр провел обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, оборонной, культурной и гуманитарной сферах.

В Санкт-Петербурге Джайшанкар встретился с губернатором Александром Бегловым и обсудил возможности сотрудничества в экономической и культурной сферах, отмечал МИД Индии. В ходе визита были подписаны три документа: по АЭС "Куданкулам", меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области фармацевтики и здравоохранения и протокол о межмидовских консультациях.