Блинкен заявил, что силовое решение конфликта вокруг Тайваня негативно повлияет на мир

По словам госсекретаря США, военное обострение вокруг Тайваня заблокирует 50% мировой торговли

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Потенциальное применение силы для урегулирования конфликта вокруг Тайваня окажет негативное воздействие на весь мир, поскольку Тайваньский пролив играет важнейшую роль в мировой торговле. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Наш [американский] фундаментальный интерес - поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Чтобы все разногласия между Пекином и Тайванем разрешались мирно <...> и сохранялся статус-кво, чтобы ни одна из сторон не предпринимала разрушительные шаги, в особенности не применяла силу, - отметил он. - Для этого есть одна практическая причина. <...> 50% мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету".

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это "последнее, что нужно миру, восстанавливающемуся после пандемии".

Вторая по важности причина необходимости мирного урегулирования конфликта заключается в том, что Тайвань обладает обширными мощностями по производству полупроводников. "Географическое положение и [экономические] особенности острова обусловливают его важное значение, несоразмерное [его относительно небольшой территории]", - заключил Блинкен.