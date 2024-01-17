Блинкен заявил, что палестинские жизни для США не менее важны, чем израильские

По словам госсекретаря США, страдания, которые там происходят, разбивают ему сердце

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Жизни населения сектора Газа значат для США не меньше, чем жизни израильтян. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"От людей можно часто услышать, учитывая высокие потери среди гражданского населения в секторе Газа, что для США жизни евреев значат больше, чем жизни палестинцев и мусульман. <...> Нет, это не так", - заявил Блинкен.

"Что касается меня, и, как я думаю, многих из нас, мучительно видеть то, что происходит в секторе Газа каждый день. Страдания, которые там происходят, разбивают мне сердце", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.