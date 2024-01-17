Генсек ООН: люди по всему миру теряют веру в свои правительства

Антониу Гутерриш убежден, что этого катастрофического сценария можно избежать

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Множество людей по всей планете перестает доверять своим правительствам из-за неспособности властей давать ответы на международные вызовы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Геополитические разногласия не позволяют нам объединиться для принятия глобальных решений. Неудивительно, что люди повсеместно теряют веру в правительства, институты, а также финансовые и экономические системы", - сказал он.

По словам генсека всемирной организации, "в настоящее время некоторые аналитики предрекают совершенно хаотичную ситуацию, когда геополитические разногласия на всех уровнях не позволят дать общемировой ответ на глобальные угрозы". "Я глубоко убежден, что этого катастрофического сценария можно избежать. Я уверен, что мы сможем установить новый многополярный международный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях", - подчеркнул Гутерриш.