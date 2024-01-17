Генсек ООН призвал к прекращению огня в Газе

Антониу Гутерриш также указал на необходимость достижения устойчивого мира на основе двухгосударственного решения

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе указал на бездействие международного сообщества в ситуации с палестино-израильским конфликтом и призвал добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа и достижения устойчивого мира на основе двухгосударственного решения.

"Мир бездействует, в то время как гражданское население, по большей части женщин и детей, убивают, калечат, подвергают бомбардировкам, заставляют покидать свои дома и отказывают ему в доступе к гуманитарной помощи, - сказал он. - Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе, а также к процессу, который приведет к устойчивому миру для израильтян и палестинцев на основе двухгосударственного решения"

Как подчеркнул глава всемирной организации, "это единственный путь облегчить страдания и предотвратить разрастание [конфликта], из-за чего весь регион окажется в огне".