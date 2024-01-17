Приоритетом Польши во главе ЕС будет укрепление единства Европы и США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что евроатлантическое единство имеет фундаментальное значение прежде всего для безопасности Запада

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Приоритетом Польши в рамках председательства в Евросоюзе в 2025 году станет укрепление евроатлантического единства. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Среди наиболее приоритетных задач, которые мы обозначили на этот период [председательства в ЕС], значится укрепление евроатлантического единства", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что тесные связи между Европой и США в экономике показали свою значимость во время пандемии, когда были нарушены цепочки поставок из Китая. По мнению польского президента, евроатлантическое единство имеет фундаментальное значение прежде всего для безопасности Запада. Другими приоритетами Польши во главе ЕС станут принятие новых участников в ЕС, в том числе Украины и западнобалканских государств, а также энергобезопасность, добавил Дуда.

Польша будет возглавлять работу Совета ЕС с 1 января по 30 июня 2025 года.