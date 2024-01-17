Разработчики ChatGPT начали сотрудничать с Пентагоном

Для этого компания удалила из регламента формулировку, запрещающую использование ИИ "в военной области"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, создавшая систему искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, начала разработку совместно с Пентагоном ряда проектов, в том числе в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Анну Маканджу.

По данным агентства, OpenAI "работает с Пентагоном над несколькими проектами, включая сферу кибербезопасности, что является отходом от ранее введенного стартапом запрета на предоставление технологий ИИ военным". Как сказала Маканджу, совместная работа с Минобороны США касается разработки инструментов для программного обеспечения цифровой безопасности.

Для этого компания удалила из регламента формулировку, запрещающую использование ИИ "в военной области". Такой шаг свидетельствует об обновлении политики OpenAI, направленной на адаптацию к новым вариантам использования ChatGPT и других его инструментов. Однако запрет на использование новейших технологий для разработки оружия, уничтожения собственности или причинения вреда людям в деятельности компании сохраняется, уточнила вице-президент.

Она также проинформировала, что OpenAI форсирует работу по обеспечению безопасности выборов, выделяя ресурсы на обеспечение того, чтобы ее генеративные инструменты ИИ не использовались для распространения политической дезинформации.

Как заявил ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл, правительство США должно изучать возможности ИИ, чтобы военные могли использовать эти технологии и не выходить за рамки закона. Крайне важно, по его выражению, избежать появления терминаторов. Необходимо оценить ИИ и убедиться, что ему можно доверять, добавил Кендалл.