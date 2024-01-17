Армия Израиля сообщила о новых ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал цели в районах Айта-эш-Шаб и Аль-Дахира

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

"Истребители ВВС недавно атаковали террористические объекты и военные здания террористической организации "Хезболлах" в районе [населенного пункта] Хула в Ливане. Танк ЦАХАЛа открыл огонь для устранения угрозы, выявленной в районе Айта-эш-Шаб в Ливане. Кроме того, артиллерия открыла огонь для устранения угрозы в районе Аль-Дахира", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ЦАХАЛ атаковал военное здание [на юге Ливана] после обнаружения террористического отряда", продолжили в пресс-службе. Также "был зафиксирован запуск противотанковой ракеты с территории Ливана" по северу Израиля, "ЦАХАЛ атаковал район, откуда велся обстрел", добавили военные.