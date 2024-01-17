Армия ФРГ закупит боеприпасы для БМП Puma на €350 млн

Поставки продолжатся до 2027 года

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ заключили контракт с фирмой Rheinmetall на закупку "сотен тысяч боеприпасов" калибром 30 мм для боевых машин пехоты Puma. Об этом говорится в сообщении, которое распространил производитель.

"Стоимость заказа превышает €350 млн, включая налог на добавленную стоимость, - говорится в сообщении. - Поставки начнутся в этом году и продолжатся до 2027 года".

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта прошлого года министр обороны Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.

В июле германские СМИ сообщали, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее.