Глава партии "Зеленых" не смогла назвать средний размер пенсии в Германии

Рикарда Ланг предположила, что он находится в районе €2 тыс.

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Союз-90" / "Зеленые" Рикарда Ланг не смогла назвать средний размер пенсии в ФРГ, что вызвало волну возмущения у пользователей соцсети X (ранее Twitter).

Во время дискуссии на телеканале ZDF ведущий Маркус Ланц спросил у Ланг, знает ли она средний размер пенсии в Германии. "Я в действительности не знаю среднюю пенсию", - ответила политик. "Я бы предположила, что в районе €2 тыс.", - сказала она на просьбу модератора дать хотя бы примерную оценку.

Тогда Ланц уточнил, что средний размер пенсии в Германии составляет €1 543. "После 45 лет работы. Вы считаете это справедливым?" - спросил он у главы "Зеленых". Ланг ответила отрицательно.

При этом сопредседатель "Зеленых" как депутат Бундестага является членом парламентских комитетов по делам семьи и по трудовым и социальным вопросам, о чем ей не преминули указать в X пользователи соцсети.