Politico: ЕС 22 января объявит о новых санкциях в отношении ХАМАС

Как сообщили в Евросоюзе, новые рестрикции затронут источники финансирования движения, а также нескольких лиц, связанных с ХАМАС

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Евросоюз в понедельник, 22 января, введет новые санкции в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, которое признано Брюсселем террористической организацией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщества.

Новые санкции затронут, по их данным, источники финансирования движения, а также нескольких лиц, связанных с ХАМАС.

Ранее в санкционный список ЕС был внесен лидер движения в секторе Газа Яхья Синвар. Как уточнили в Евросовете, после внесения в черный список средства и иные активы фигурантов в сообществе подлежат заморозке. Ограничения на предоставление им финансирования и иных экономических ресурсов налагаются и на европейских юридических лиц.