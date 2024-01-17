Эксперт: удары одних государств по целям на территории других создают опасный прецедент

Такая практика может вызвать процветание терроризма, считает научный сотрудник Института политических исследований Исламабада Нур-уль-Айн Насим

ИСЛАМАБАД, 17 января. /ТАСС/. Практика нанесения несогласованных ударов одними государствами по целям, находящимся на территории других стран, создает опасный прецедент для безопасности как отдельных международных субъектов, так и для всего мирового сообщества, так как может вызвать процветание терроризма. Такое мнение высказала корреспонденту ТАСС научный сотрудник Института политических исследований Исламабада Нур-уль-Айн Насим.

"В прошлом транснациональная преступность и террор на афгано-пакистанском пространстве действительно вынуждали государственные субъекты, в частности НАТО, США и Пакистан, нарушать установленные границы стран ради обеспечения национальной и международной безопасности, - сказала эксперт. - Однако это привело к ухудшению доверия между странами и побочному ущербу в приграничных районах".

"Внезапные удары, нанесенные Ираном по территории Пакистана, необоснованны, учитывая, сколько средств Исламабад инвестирует в проведение антитеррористических операций в приграничных районах провинций Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан", - добавила Насим. Такой шаг может привести к возвращению "враждебности и недоверия" в двухсторонние контакты с Тегераном.

По словам эксперта, трансграничные удары, даже если они наносятся в целях обеспечения международной безопасности, представляют опасность, поскольку "любая террористическая группировка может использовать свою транснациональную мобильность для втягивания стран в открытое военное противостояние". Особую тревогу в данном контексте, согласно Насим, вызывает тенденция к процветанию терформирований "за счет прокси-войн и двустороннего недоверия", поскольку в таком случае радикалы получают возможность действовать свободно в отсутствие координации и обмена информацией между службами пограничного контроля.

Ранее иранское агентство Tasnim проинформировало о нанесении иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана. По данным агентства, при проведении операции использовались беспилотники и ракеты.

В ночь на 10 января террористы из террористической группировки "Джейш аль-Зольм", располагающейся на территории Пакистана, совершили нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате погиб полицейский. Группировка и ранее брала на себя ответственность за террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также за нападения на военнослужащих иранской пограничной службы.