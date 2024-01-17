Венгрия считает нонсенсом попытки обвинить Израиль в геноциде палестинцев

Как заявил заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, необходимо не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Венгрия считает несправедливыми нападки на Израиль и обвинения этой страны в геноциде в связи с проведением контртеррористической операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Иерусалиме с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

"Мы считаем нонсенсом то, что некоторые страны обвиняют Израиль в геноциде. Обвинять в этом страну, которой пришлось столкнуться с ужасным террористическим нападением, - нонсенс. Вот почему Венгрия выступает в защиту Израиля на международных форумах, где Израиль подвергается нападкам из-за проведения антитеррористической операции", - сказал глава венгерского МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что международное сообщество должно "не только признать право Израиля на самооборону, но и понять, что успех его контртеррористической операции отвечает интересам всего мира". В то же время, отметил Сийярто, необходимо не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, в частности, добиться прекращения вооруженных действий шиитской группировки "Хезболлах" с территории Ливана против Израиля.

Другой важной задачей является спасение заложников, захваченных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль. Сделать это, по словам Сийярто, необходимо, "пока они еще живы". Министр напомнил, что в плену у палестинских радикалов оказались, в частности, пятеро граждан Венгрии, трое из которых были освобождены, один погиб, а один по-прежнему находится в заложниках. Венгерские власти продолжают усилия по его освобождению, в том числе используя контакты с Израилем и Катаром.