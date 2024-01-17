Финляндия выделит через СЕ на помощь Украине €4 млн в 2024-2025 годах

МИД республики сообщил, что в рамках поддержки страна уделяет особое внимание интеграции людей с инвалидностью, гендерному равенству и борьбе с насилием в отношении женщин

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Финляндия продолжает поддерживать План действий Совета Европы для Украины и выделит Киеву в 2024-2025 годах €4 млн. Об этом сообщил МИД республики.

В ведомстве уточнили, что в рамках поддержки Финляндия уделяет особое внимание интеграции людей с инвалидностью, гендерному равенству и борьбе с насилием в отношении женщин.

"Поддержка структурных реформ имеет решающее значение для будущего Украины. Очень важно, что Финляндия сотрудничает с Советом Европы в этом вопросе", - отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Средства выделяются из бюджета МИД на сотрудничество в целях развития, указывается в сообщении.