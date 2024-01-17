На Украине предъявили новое обвинение бизнесмену, фигурировавшему в деле о хищениях в МО

Ущерб государственному бюджету от его действий составил почти $26,3 млн, сообщили в Госбюро расследований страны

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило львовскому бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах при поставках одежды для украинской армии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб государственному бюджету от его действий составил почти 1 млрд гривен ($26,3 млн).

Фамилии фигурантов дела не разглашаются, но, по данным "Украинской правды", речь идет о попавшем в крупный скандал бизнесмене Игоре Гринкевиче, имущество которого было арестовано 11 января в рамках дела о масштабных хищениях денег при поставках для украинских военных.

"Сотрудники ГБР предъявили обвинение львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Фигурантами дела являются пять человек, которым инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Уточняется, что компании бизнесмена заключили 23 договора на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен (более $39,5 млн).

В данный момент подозреваемые задержаны, решается вопрос с избранием им меры пресечения. По данным "Украинской правды", помимо Гринкевича на скамье подсудимых окажутся его сын и трое руководителей подконтрольных бизнесмену компаний, отмечает издание. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Гринкевич был задержан 29 декабря 2023 года. Сообщалось, что он предлагал взятку в $500 тыс. одному из руководителей главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, которое было изъято у его компаний в ходе расследования о контрактах с Минобороны. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429,44 млн гривен ($11,3 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент).

В украинских СМИ появилось несколько журналистских расследований о дорогой недвижимости и люксовых автомобилях членов семьи Гринкевича. Обозреватели выяснили, что связанные с семьей бизнесмена компании, несмотря на плохую деловую репутацию, несколько лет получали от Минобороны контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды. Скандал в СМИ получился настолько резонансным, что от Гринкевича начали открещиваться чиновники, которые ранее имели дело с его компаниями. В частности, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, фигурировавший на совместных фотографиях, поспешил заявить, что не оказывал бизнесмену никакой протекции.