Хабек считает, что правоохранительные органы ФРГ должны следить за АдГ

По мнению вице-канцлера Германии, партия представляет опасность для страны

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") считает, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет собой опасность для страны и правоохранительные органы должны следить за нею и ее мероприятиями. Такое мнение он высказал в интервью журналу Stern.

"Правые авторитарные [силы] заинтересованы в атаке на сущность республики", - заявил министр. В этой связи, убежден он, органы безопасности ФРГ должны "собирать доказательства, внимательно наблюдать за ответвлениями, отдельными лицами, мероприятиями и заявлениями" правых.

Отвечая на вопрос, следует ли запретить "Альтернативу для Германии", Хабек сказал, что "это вопрос не политической позиции, но законодательства". "Барьеры [для запрета] по праву очень высоки, а вред от провала процедуры [запрета] был бы велик", - полагает он. Вице-канцлер указал на то, что "все должно быть судебно неопровержимо". "Если точно будет доказано, что партия хочет превратить страну в фашистское государство, то ее нужно запретить, независимо от того, насколько она [партия] сильна. Так или иначе демократические партии должны одержать верх над АдГ с политической точки зрения", - заявил Хабек.

К дискуссии о запрете АдГ

В последнее время часть политиков ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против.

Призывы запретить партию зазвучали с новой силой после публикации портала Correctiv, который сообщил, что в ноябре 2023 года в Потсдаме состоялась тайная встреча представителей правых кругов с участием "двух десятков" человек. На ней присутствовало несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп. Портал указывает, что в ходе одного из докладов некий маркетолог Мартин Зельнер затронул тему массовой депортации из Германии соискателей статуса беженца, а также "не ассимилировавшихся граждане", уже получивших германский паспорт.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 24% и, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана "правоэкстремистской".

Некоторые эксперты связывают усиление давления на АдГ предстоящими осенью текущего года выборами в ландтаги (земельные парламенты) в трех федеральных землях - Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Согласно последним опросам, правопопулистская партия возглавляет в этих регионах рейтинги популярности.