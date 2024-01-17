17 января, 11:54
Палестино-израильский конфликт

Представитель ХАМАС отверг принцип двух государств в урегулировании с Израилем

Халед Машаль объяснил свою позицию категорическим отказом признавать легитимность еврейского государства

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль назвал неприемлемым принцип урегулирование конфликта с Израилем путем создания двух государств, объяснив свою позицию категорическим отказом признавать легитимность еврейского государства.

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"ХАМАС не приемлет понятие "принцип двух государств", поскольку для нас это означает, что мы как одно из государств, должны признать легитимность другого - Израиля, - а такие условия мы категорически отвергаем", - цитирует его официальный Telegram-канал движения. Машаль также подчеркнул, что считает неприемлемым создание палестинского государства в границах 1967 года, поскольку в таком случае, по его мнению, "палестинцы получат лишь пятую часть от своей территории".

В то же время Машаль признал, что в 2017 году ХАМАС все же пришлось согласиться на создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, поскольку эта позиция "способствует появлению консенсуса между палестинцами и представителями иных арабских стран", однако движение не желает отказываться от своих прав на территорию и признавать власть Израиля над ней или ее частью.

Халед Машаль занимал должность председателя политбюро ХАМАС с 1996 года по 2017 год. В настоящий момент он возглавляет представительство ХАМАС за рубежом и не принимает деятельного участия в решении важных для движения вопросов. Нынешний глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания высказывания Машаля пока не комментировал. 

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