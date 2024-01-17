Представитель ХАМАС отверг принцип двух государств в урегулировании с Израилем

Халед Машаль объяснил свою позицию категорическим отказом признавать легитимность еврейского государства

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль назвал неприемлемым принцип урегулирование конфликта с Израилем путем создания двух государств, объяснив свою позицию категорическим отказом признавать легитимность еврейского государства.

"ХАМАС не приемлет понятие "принцип двух государств", поскольку для нас это означает, что мы как одно из государств, должны признать легитимность другого - Израиля, - а такие условия мы категорически отвергаем", - цитирует его официальный Telegram-канал движения. Машаль также подчеркнул, что считает неприемлемым создание палестинского государства в границах 1967 года, поскольку в таком случае, по его мнению, "палестинцы получат лишь пятую часть от своей территории".

В то же время Машаль признал, что в 2017 году ХАМАС все же пришлось согласиться на создание Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, поскольку эта позиция "способствует появлению консенсуса между палестинцами и представителями иных арабских стран", однако движение не желает отказываться от своих прав на территорию и признавать власть Израиля над ней или ее частью.

Халед Машаль занимал должность председателя политбюро ХАМАС с 1996 года по 2017 год. В настоящий момент он возглавляет представительство ХАМАС за рубежом и не принимает деятельного участия в решении важных для движения вопросов. Нынешний глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания высказывания Машаля пока не комментировал.