Бельгия выступила за создание четкого механизма для конфискации российских активов

Премьер королевства Александер Де Кроо отметил, что Бельгия открыта для дальнейшего обсуждения и поиска законных оснований передачи конфискованных средств Украине

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Бельгия не возражает против конфискации €280 млрд замороженных российских активов, однако для этого необходимо создание четкого механизма. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо агентству Reuters.

В декабре Еврокомиссия предлагала схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России для дальнейшей отправки Киеву, но лидеры Евросоюза план не утвердили.

"Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам необходимо работать над механизмом. Например, активы могут быть использованы как залог для привлечения финансовых средств в Украину", - сообщил политик.

Он отметил, что Бельгия открыта для дальнейшего обсуждения и поиска законных оснований передачи конфискованных средств Киеву, которые не будут "дестабилизировать мировую финансовую систему".

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией (ЕК) плана по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за девять месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.