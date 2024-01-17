Эфиопский гражданский самолет нарушил воздушное пространство Сомали

Как передает Radio Dalsan, речь идет о самолете Dash 8-Q400, который 17 января выполнял рейс из Аддис-Абебы в столицу непризнанного Сомалиленда Харгейс

НАЙРОБИ, 17 января. /ТАСС/. Самолет эфиопской государственной авиакомпании Ethiopian Airlines нарушил воздушное пространство Сомали. Об этом сообщила радиостанция Radio Dalsan со ссылкой на Сомалийское агентство гражданской авиации.

По данным радиостанции, речь идет о самолете Dash 8-Q400, который 17 января выполнял рейс из Аддис-Абебы в столицу непризнанного Сомалиленда Харгейса. На борту самолета находились высокопоставленные правительственные чиновники Эфиопии.

У самолета эфиопской компании, как утверждают сомалийские авиавласти, не было разрешения на пролет над страной. Власти Сомали, заметив воздушное судно, предупредили экипаж и капитана, что ему запрещено приземляться или использовать воздушное пространство страны. Самолет не подчинился требованиям и покинул воздушное пространство Сомали только после соответствующих указаний эфиопских властей, к которым обратилось сомалийское агентство по гражданской авиации. Ведомство решило "усилить меры против несанкционированного проникновения самолетов" в воздушное пространство страны.

Отношения между Эфиопией и Сомали обострились после того, как Аддис-Абеба и непризнанный Сомалиленд заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, с их точки зрения, нарушает суверенитет страны. В Могадишо прошла серия массовых демонстраций с осуждением меморандума. Ряд государств, в том числе США и Египет, выразили приверженность территориальной целостности Сомали.