17 января, 12:29

Минобороны Литвы не видит возможности военного противостояния РФ и НАТО

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По оценке оборонного ведомства, приоритетом России является положительный итог конфликта на Украине

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Литовское военное ведомство в настоящее время не усматривает возможности военного конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщили литовские СМИ.

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В Литве считают, что пока на Украине продолжаются интенсивные бои, у России нет ресурсов на открытие второго фронта. "Пока не завершились боевые действия на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях", - приводит агентство ELTA комментарий Минобороны.

Приоритетом России, по оценке оборонного ведомства, является положительный итог конфликта на Украине. "Она направляет на это значительные ресурсы", - отметило ведомство. 

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