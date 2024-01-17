Макрон заявил, что лекарства для израильских заложников находятся на пути в Газу

По словам президента республики, он "приветствует проведение этой операции, которая координировалась совместно с Катаром"

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция и Катар направили медикаменты в сектор Газа для израильских заложников. Об этом написал президент республики Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

"Медикаменты для заложников в Газе находятся в процессе доставки. Я приветствую проведение этой операции, которая координировалась совместно с Катаром", - сообщил он.

Катарское министерство иностранных дел 16 января проинформировало, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам. Согласно сообщению дипведомства, 17 января два катарских военно-транспортных самолета должны доставить медикаменты и гуманитарную помощь в город Эль-Ариш, откуда они будут переправлены в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.