В Палестине заявили, что Израиль старается втянуть весь регион в насилие и разруху

Пресс-секретарь президента Набиль Абу Рудейна подверг критике "абсолютно неприемлемое молчание международного сообщества" по поводу действий израильских властей

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Израильские власти пытаются различными способами втянуть весь Ближневосточный регион в насилие и разруху. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Совершая ежедневные убийства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, [израильская] оккупационная армия ведет всеобъемлющую войну на истребление палестинского народа, - цитирует чиновника информационное агентство WAFA. - Израильский оккупант старается различными способами втянуть весь регион в насилие и разруху, продолжая свою политику истребления, убийств, разрушений, поселенческого терроризма, кражи палестинских земель, захвата палестинских денежных средств. Все эти взрывоопасные обстоятельства могут разжечь в регионе пожар, из-за которого никто не будет в безопасности".

Абу Рудейна подверг критике "абсолютно неприемлемое молчание международного сообщества" по поводу действий Израиля.