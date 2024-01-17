Президент Египта заявил о риске появления нескольких фронтов на Ближнем Востоке

Как подчеркнул Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет "продолжит прикладывать все возможные усилия, чтобы доставить в Газу гуманитарные грузы и снизить напряженность в регионе"

КАИР, 17 января. /ТАСС/. В результате разрастания конфликта на Ближнем Востоке может появиться сразу несколько фронтов. С таким предупреждением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом во время его визита в Каир.

"Военная эскалация в регионе может разрастись на несколько фронтов", - приводит слова египетского лидера его официальный представитель Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Чтобы не допустить подобного сценария, ас-Сиси призвал немедленно прекратить огонь в Газе и обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав, "чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса". Египет, подчеркнул президент, "продолжит прикладывать все возможные усилия, чтобы доставить в Газу гуманитарные грузы и снизить напряженность в регионе".

Герапетритис прибыл в Египет в среду. До этого он побывал в Иордании, где встретился с королем страны Абдаллой II, а также со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.