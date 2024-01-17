Глава МИД Ирана заявил, что удар по Иракскому Курдистану не является нападением на Ирак

Он был нацелен против израильской разведки, добавил Хосейн Амир Абдоллахиян

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Удар, который иранские военные нанесли по территории Иракского Курдистана, был нацелен против израильской разведки и не является нападением на Ирак. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы нанесли удар по базе "Моссада" в Иракском Курдистане, и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю, который по-прежнему остается нашим общим врагом", - сказал он.