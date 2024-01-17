Иорданский госпиталь на юге сектора Газа получил повреждения из-за ударов Израиля

Пострадали сотрудник и пациент госпиталя

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Полевой госпиталь Иордании, размещенный в районе Хан-Юниса в секторе Газа, серьезно поврежден в результате ударов Израиля, сотрудник и пациент госпиталя пострадали. Об этом сообщается в заявлении Вооруженных сил Иордании.

"Госпиталь, который получил значительные повреждения в результате продолжительных бомбардировок [со стороны] Израиля <...>, продолжит выполнять свой медицинский и гуманитарный долг перед населением сектора Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сотрудник госпиталя, пострадавший в ходе столкновений в районе медкомплекса, будет эвакуирован в Иорданию для госпитализации.