Нидерланды намерены лишить статуса беженцев граждан третьих стран, бежавших с Украины

В общей сложности речь идет об около 2,9 тыс. человек

ГААГА, 17 января. /ТАСС/. Временная защита граждан третьих стран, бежавших с Украины в связи с начавшимся там конфликтом, прекратится в Нидерландах 4 марта. После этого они лишатся права на нахождение в стране, говорится в решении голландского Верховного суда.

Как пояснил телеканал NOS, граждане третьих стран - это лица, имевшие разрешение на временное проживание на Украине и бежавшие в Нидерланды из-за начавшегося там конфликта. Они либо работали, либо учились в Нидерландах. В общей сложности речь идет об около 2,9 тыс. человек.

Сперва они автоматически подпали под действие Директивы ЕС о временной защите, так же, как и сами украинцы, а также лица, имевшие разрешение на постоянное проживание на Украине, однако затем европейские власти разрешили государствам самим принимать решения в отношении данной группы граждан.

Изначально Нидерланды постановили, что эти лица должны так же подпадать под защиту, поэтому им, так же, как и украинским беженцам, было предоставлено право на убежище, медицинское страхование, обучение и работу. Однако в сентябре 2023 года голландские власти прекратили действие схемы после того, как появились указания на злоупотребления. Граждане третьих стран, в свою очередь, начали обращаться в суды. Дело дошло до высшей инстанции, которая теперь постановила, что действие схемы может быть прекращено, но только с 4 марта.

Это означает, что граждане третьих стран, временно проживавшие на Украине и бежавшие из-за конфликта, должны покинуть Нидерланды до марта. "Они могут подать заявку на получение разрешения на проживание, например, в качестве беженцев, - заметил NOS. - Однако многие страны, откуда они прибыли, считаются правительством безопасными, что делает их шансы крайне небольшими".