В Иране заявили, что не поставляли РФ беспилотники и ракеты для использования на Украине

Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что украинцы не предоставили ни единого доказательства по своим заявлениям

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины", - подчеркнул министр. "Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предоставили нам ни единого доказательства и ни одного документа [в подтверждение этих заявлений]", - добавил Абдоллахиян.