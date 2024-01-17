В МИД Ирана заявили, что операция Израиля в Газе прекратилась бы без поддержки США

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян добавил, что Иран привержен идее урегулирования конфликта политическими методами

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Израиль был бы вынужден сразу же свернуть наземную операцию в секторе Газа в случае прекращения поддержки со стороны США. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Все лидеры в нашем регионе полагают, что без поддержки США война остановилась бы сегодня, через 10 минут [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху пал бы, и он не смог бы продолжать войну", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Иран привержен идее урегулирования конфликта политическими методами. "Мы никогда не считали войну [правильным] решением [этой] проблемы", - сказал глава МИД.