Армия Израиля заявила, что проводит крупный рейд в Тулькарме на Западном берегу

К настоящему моменту задержали семь человек, изъяты инженерные приспособления, заявили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Израильские силовики проводят в эти часы масштабный антитеррористический рейд в районе лагеря палестинских беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы начали операцию по противодействию терроризму в лагере беженцев в Тулькарме в зоне ответственности бригады "Менаше". Они обыскивают здания, допрашивают десятки подозреваемых и задерживают разыскиваемых лиц. К настоящему моменту задержаны семь человек, изъяты инженерные приспособления, обнаружены десятки закопанных под дорогами зарядов, предназначенных для причинения вреда нашим силам", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рейд сопровождается перестрелками с местными радикалами. Израильские силы применили летательный аппарат, сбросив на одну из вооруженных групп радикалов взрывчатку. "Несколько террористов были уничтожены. Мероприятие все еще продолжается", - добавили в армии, отметив, что один из израильских резервистов, участвовавших в рейде, получил серьезные огнестрельные ранения и был эвакуирован в госпиталь.