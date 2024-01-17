Такер Карлсон заявил, что финансовая помощь США уничтожит Украину

Журналист считает, что результатом этой помощи станет то, что население США обеднеет

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона приведет к уничтожению Украины, а также ослабит США. Такое мнение выразил американский телеведущий Такер Карлсон.

"К тому времени, когда катастрофа на Украине достигнет своего удручающего и неизбежного конца, Соединенные Штаты и их налогоплательщики, вероятно, уже выделят полтриллиона долларов [на поддержку Украины], - сказал Карлсон в новом выпуске программы Tucker Carlson Uncensored, опубликованном на его YouTube-канале. - А что они получат взамен? Целое поколение мертвых украинцев и полностью разрушенную Украину".

Журналист также отметил, что результатом помощи Украине станет то, что США окажутся гораздо более ослабленными, а их население обеднеет.

Администрация президента США Джо Байдена направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в обеих палатах законодательного органа высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.