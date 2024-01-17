Израильские силовики задержали на Западном берегу 26 подозреваемых в терроризме

В регионе с 7 октября были задержаны около 2,7 тыс. человек, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе серии рейдов на Западном берегу реки Иордан 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью 26 разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) и в Иорданской долине", - говорится в сообщении.

Как отметили в армейской пресс-службе, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября прошлого года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержаны уже около 2,7 тыс. разыскиваемых лиц, примерно 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с ХАМАС.