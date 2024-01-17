Премьер КНР заявил об общности позиции с Ирландией по многим вопросам

Ли Цян стал первым с 2015 года представителем Китая высокого ранга, который посетил республику

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Китай и Ирландия придерживаются схожих точек зрения по широкому кругу вопросов. Об этом сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян, который находится с визитом в Дублине.

"Этим утром у меня был дружественный обмен мнениями с президентом [Майклом] Хиггинсом и премьер-министром [Лео] Варадкаром. Наш разговор был искренним, и мы придерживаемся очень схожих точек зрения по многим вопросам", - приводит слова китайского политика агентство Reuters.

"Продолжая наше ориентированное на результат сотрудничество в течение многих лет, мы постепенно добились стабильного прогресса, что принесло богатые плоды. Наши отношения стали прекрасным примером взаимовыгодного сотрудничества стран с разными политическими системами, отличающихся друг от друга культурой и размерами", - приводит слова Ли Цяна британская газета The Independent.

Государственная телерадиовещательная компания Ирландии RTE ранее сообщила, что Ли Цян стал первым с 2015 года представителем Китая высокого ранга, который посетил республику. Тогда визит в Ирландию совершил предшественник Ли Цяна на посту премьера Госсовета КНР Ли Кэцян.

Ли Цян вылетит обратно в Китай 17 января. До этого он посетил с официальным визитом Швейцарию, где принял участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.