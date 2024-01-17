Президент Колумбии заявил, что страны Севера представляют угрозу лесам Амазонии

Густаво Петро отметил, что именно леса Амазонии поглощают вредные выбросы, которые производятся прежде всего развитыми странами

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро считает, что главную угрозу лесам Амазонии представляют не развивающиеся страны глобального Юга, а развитые страны Севера.

"Мы (страны глобального Юга - прим. ТАСС) не представляем угрозы, это страны Севера представляют угрозу Амазонии", - заявил Петро на посвященной сотрудничеству Севера и Юга сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Он пояснил, что именно леса Амазонии поглощают вредные выбросы, которые производятся прежде всего развитыми странами.

Глава Колумбии также заявил, что для решения климатической проблемы глобальному Югу не нужна финансовая помощь развитых стран. По словам Петро, у развивающихся государств есть собственные ресурсы, но они не могут ими распоряжаться в полной мере. Часть средств идет на погашение высоких процентных ставок, навязанных странам Юга мировой финансовой системой.

"Если бы мы могли разблокировать наши ресурсы, вместо оплаты долгов мы могли бы инвестировать эти деньги в действия по защите климата", - резюмировал Петро.