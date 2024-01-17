Глава МИД Ирана заявил об уважении суверенитета Пакистана

Удары по территории этой страны были направлены против иранских террористов, уточнил Хосейн Амир Абдоллахиян

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Иран заверил Пакистан в том, что Тегеран уважает его суверенитет и территориальную целостность, а удары по его территории были направлены против иранских террористов. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы были нацелены на иранских террористов на пакистанской территории. Я поговорил со своим коллегой - министром иностранных дел Пакистана - и заверил его в том, что мы уважаем суверенитет и территориальную целостность Пакистана", - сказал он. По его утверждению, действия Ирана были "в интересах безопасности Пакистана и всего региона".

"Мы не позволим ставить под угрозу нашу национальную безопасность. У нас нет никаких колебаний, когда стоит вопрос о наших национальных интересах", - подчеркнул глава МИД.

Ранее агентство Tasnim проинформировало о нанесении силами КСИР удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана. Оно отметило, что при проведении операции использовались беспилотники и ракеты.

В ночь на 10 января боевики "Джейш аз-Зольм" атаковали контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате погиб полицейский. Группировка и ранее брала на себя ответственность за теракты на границе двух стран, а также за нападения на иранских пограничников.