Госдума направит наблюдателей на выборы президента Азербайджана

Они состоятся 7 февраля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума направит делегацию для участия в наблюдении за внеочередными выборами президента Азербайджана. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Да, уже сейчас утвердили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

7 декабря 2023 года глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в апреле 2025 года. В интервью местным телеканалам 10 января Алиев заявил, что главной причиной принятия решения о проведении досрочных выборов стало полное восстановление суверенитета страны после антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября 2023 года. Он отметил важность того, чтобы первые выборы, которые пройдут на всей территории страны, были президентскими.

На пост главы государства баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий президент, для которого это будут уже пятые выборы. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.